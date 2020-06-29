29.06.2020 (13:21)

Экипажи Су-30СМ и Су-24М в Калининградской области выполняют дозаправку самолетов в воздухе

В рамках плановых учебно-тренировочных полетов экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24 авиационного соединения Балтийского флота приступили к отработке дозаправки топливом в воздухе от самолета-топливозаправщика Ил-78 в небе над Калининградской областью.

К отработке сложного элемента лётной подготовки привлечено более 10 самолетов. Дозаправка в воздухе проводится как одиночно, так и в составе пары.

Дозаправка в воздухе – один из самых сложных видов летной подготовки. К дозаправке допускаются летчики 1-го и 2-го классов, налет которых составляет более 400 часов. Обучаемые летчики первые 8-10 стыковок совершают с инструкторами, далее 3-4 вылета самостоятельно. На высоте от 2000 до 5000 м и при скорости 500-600 км/ч летчик должен приблизиться к воздушному танкеру на расстояние 10-15 м и выпущенной штангой законтактировать с конус-датчиком заправщика, после чего выдерживать место в строю до полной заправки. В ночное время дозаправка выполняется с использованием дополнительного освещения, установленного как на Ил-78, так и на заправляющемся самолете.

Воздушная заправка топливом – необходимый элемент подготовки летчиков морской авиации. Способность дозаправляться топливом в воздухе значительно расширяет радиус действия авиации и позволяет действовать самолетам как в оперативно-тактической глубине, так и для решения задач в районах, находящихся на большом удалении от места базирования с применением всей номенклатуры вооружения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Также подготовка экипажей к дозаправке в воздухе позволяет, при необходимости, перебазировать авиационные подразделения на дальние аэродромы беспосадочным способом. Для обеспечения дальнего перелета по маршруту следования достаточно поднять в воздух самолет-заправщик.

Подобные элементы летной подготовки экипажей морской авиации Балтийского флота выполняются регулярно.

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