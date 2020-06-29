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29.06.2020 (11:23)

На Черноморском флоте прошёл турнир на Кубок командующего Черноморским флотом по флорболу

В Севастополе на базе спортивной площадки ФАУ Минобороны РФ ЦСКА завершился турнир на Кубок командующего Черноморским флотом по флорболу, посвященный празднованию Дня России и 237-летия города-героя Севастополя.

В торжественном закрытии турнира принял участие командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов.

Турнир по флорболу проходил в Севастополе впервые.

В турнире принимали участие 9 команд по флорболу, которые были разделены на три возрастные группы. Команды состояли из учащихся общеобразовательных учреждений в возрасте от 8 до 14 лет.

Победителем в главной номинации стала команда «Медведи» из Севастополя.

Ранее на территории музейно-выставочного комплекса «Константиновская батарея» прошла торжественная церемония приведения 29 новобранцев спортивной роты к Военной присяге.

Справочно:

Флорбол – это командный вид спорта из семейства разновидностей хоккея с мячом. Во флорбол играют на твёрдом ровном полу пластиковым мячом, удары по которому наносятся специальной клюшкой.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Спорт
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