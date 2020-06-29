29.06.2020 (11:19)

Участники конкурса «Воин мира» в Екатеринбурге приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Голосование по поправкам в Конституцию РФ участников армейского этапа конкурса «Воин мира»

Военнослужащие, прибывшие в Екатеринбург для участия во всеармейском этапе конкурса «Воин мира», приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Участок для голосования был развернут на территории мотострелкового полка танковой дивизии ЦВО.

В голосовании приняли участие команды Восточного, Западного, Южного военных округов, конкурсанты с Северного и Черноморского флотов, Воздушно-десантных войск МЧС и Росгвардии.

В ходе проведения голосования строго соблюдались противоэпидемические требования.

На входе каждому голосующему выдавались медицинская маска, одноразовые перчатки и ручки. Для соблюдения социальной дистанции на полу участка для голосования была нанесена разметка, отделяющая голосующих друг от друга на расстояние не менее 1,5 метров

Во всеармейском этапе конкурса «Воин мира» задействовано более 80 военнослужащих.

В рамках конкурса «Воин мира» пройдут пять соревновательных этапов: «Атлет», «Профессионал», «Снайпер», «Кавалер/Сударыня» и «Эрудит», раскрывающих разносторонние профессиональные качества участников.

В ходе конкурсных испытаний военнослужащие продемонстрируют свою физическую подготовленность, навыки обращения со стрелковым и холодным оружием, знания военной истории Отечества и творческие таланты, а также преодоление полосы препятствий.

Конкурс пройдет на базе одной из воинских частей ЦВО, дислоцированной в Свердловской области, с 29 июня по 4 июля.

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