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29.06.2020 (11:15)

В Приморской общевойсковой армии ВВО стартовали сборы понтонно-переправочных подразделений

На полигоне Сергеевский в Приморском крае стартовали сборы с понтонно-переправочными подразделениями общевойсковой армии Восточного военного округа. Мероприятие проходит с целью повышения уровня полевой выучки военных инженеров в ходе оборудования переправ через водные преграды.

Так, военнослужащие осваивают специальности понтонеров и мотористов буксирно-моторных катеров (БМК-460). Механики-водители плавающих транспортеров ПТС-2 и путепрокладчиков БАТ-2 выполняют упражнения по вождению машин в особых условиях, а также по погрузке машин на различные виды транспорта.

В ходе сборов военных инженеров научат наводить мостовые и паромные переправы, оборудовать десантные переправы на ПТС-2 для перевозки артиллерийских подразделений на противоположный берег.

К мероприятию привлечено около 200 специалистов инженерных войск и порядка 50 единиц военной и специальной техники.

Справочно:

ПТС-2, средний плавающий транспортер, предназначен для транспортировки десанта, десантной переправы через водные преграды артиллерийских систем, колёсных и гусеничных тягачей, бронетранспортеров, автомобилей, личного состава и различных грузов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Инженерные войска
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