29.06.2020 (10:49)

Соединению связи Амурской общевойсковой армии ВВО исполнилось 77 лет со дня основания

Соединению связи общевойсковой армии ВВО, дислоцированному в Амурской области, исполнилось 77 лет со дня основания. В соединении состоялся торжественный митинг, посвященный этому знаменательному событию.

Свою историю ордена Красной Звезды бригада управления общевойсковой армии ведет от 406-го отдельного батальона связи, сформированного в Пензенской области в июне 1943 года на базе 1348-й отдельной кабельно-шестовой роты 29-го стрелкового корпуса. Формирование батальона состоялось за две недели.

Батальон прошел славный боевой путь, обеспечивая связью войска 29-го стрелкового корпуса в ходе боевых операций по освобождению Орловщины, Северной Украины, Гомельской и Полесской областей, по уничтожению Бобруйской группировки противника. На заключительном этапе войны батальон принимал участие в боях по освобождению Правобережной Украины, Крыма, Молдавии. Окончание Великой Отечественной войны батальон встретил в городе Кенигсберг.

29 апреля 1945 года за образцовое выполнение заданий командования при разгроме группировки немецких войск юго-западнее города Кенигсберга батальон был награжден орденом Красной звезды. Родина высоко оценила вклад воинов 406-го отдельного батальона связи в общую победу над врагом. За мужество, доблесть и героизм 886 воинов связистов батальона были награждены государственными наградами.

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