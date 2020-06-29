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29.06.2020 (10:41)

Танковые экипажи ВВО в Бурятии готовятся к подводному вождению

В танковом соединении ВВО, дислоцированном в Республике Бурятия, начались практические занятия по легководолазной подготовке на специализированных водоемах полигона Сосновый Бор. Легководолазная подготовка проводится как подготовительный этап комплексных занятий по подводному вождению танков.

На первых занятиях танкисты изучат требования безопасности, порядок погружения под воду с использованием специального легководолазного комплекта, действия при различных ситуациях под водой, порядок и способы подводной эвакуации из боевых машин.

Под водой экипажи танков выполнят продувку изолирующего противогаза
ИП-5, запуск и работу с дополнительным патроном регенерации кислорода, а также ряд совместных действий в составе штатных расчетов. На практических занятиях, которые пройдут в течение недели, танкисты будут отрабатывать погружение на глубину до 5 метров. К ним допускаются только те экипажи, которые ранее успешно сдали нормативы по плаванию и подготовке изолирующих противогазов, а также прошли психологическое тестирование.

Курс по подводному вождению на танках Т-72Б3 на полигоне Сосновый Бор летом этого года пройдут более 200 танкистов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Восточный военный округ
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