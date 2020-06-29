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29.06.2020 (10:34)

Специалисты БпЛА приступили ко всеармейскому этапу конкурса «Соколиная охота-2020» в Московской области

Специалисты беспилотных летательных аппаратов приступили ко всеармейскому этапу конкурса «Соколиная охота-2020» в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2020) на базе артиллерийского соединения общевойсковой армии Западного военного округа в Московской области.

В ходе выполнения конкурсных заданий расчёты беспилотных летательных аппаратов «Орлан» и «Элерон» военнослужащие проведут комплекс подготовки беспилотных летательных аппаратов и выполнят полёты для ведения воздушной разведки. Основная практическая задача операторов БпЛА будет состоять в поиске «диверсантов» днём и ночью, а также в корректировке огня артиллерии. Заключительным этапом станет общевойсковая эстафета, в которой военнослужащие продемонстрируют мастерство владения стрелковым оружием.

Всего в отборочных соревнованиях операторов БпЛА приняло участие более 500 военнослужащих, около 50 из которых прошли во всеармейский этап конкурса «Соколиная охота-2020» от видов и родов войск, военных округов и флотов Минобороны РФ. Лучший расчёт беспилотных летательных аппаратов представит ВС РФ на АрМИ-2020.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Беспилотные летательные аппараты , АрМИ , Соколиная охота
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