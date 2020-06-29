29.06.2020 (10:20)

Спецназ ЮВО на Ставрополье получил на вооружение новейшие капсульные бронеавтомобили КамАЗ

Спецназ Южного военного округа (ЮВО) на Ставрополье получил партию из 10 новейших капсульных автомобилей КамАЗ-5350-379.

Бронемашины оснащены комплектами дополнительной защиты и многофункциональными модулями ММ-501, предназначенными для перевозки личного состава. Специальная бронированная капсула в кабине и многофункциональный модуль в кузове обеспечивают защиту от разнообразного стрелкового оружия, осколков и подрывов автомобиля. Специальные кресла значительно уменьшают последствия воздействия фугасов.

Бронированные автомобили хорошо зарекомендовали себя в современных вооруженных конфликтах.

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