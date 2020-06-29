29.06.2020 (10:18)

Батальонные тактические группы ЮВО в Чечне приступили к совершению марша на полигон Ставропольского края

В рамках двусторонних батальонно-тактических учений тактические группы мотострелкового соединения общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Чечне приступили к совершению марша на полигон в Ставропольском крае.

Мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения ЮВО совершат марш свыше 200 км на военной технике комбинированным способом: колесная техника будет передвигаться по дорогам общего назначения, а гусеничный транспорт пройдет весь путь по полевым, грунтовым дорогам, не нарушая целостности посевных полей.

После совершения марша две батальонные тактические группы ЮВО на общевойсковом полигоне проведут боевые операции «друг против друга» с высадкой тактического воздушного десанта в рамках двустороннего батальонного тактического учения. Для высадки десанта в район выполнения боевой задачи и прикрытия войск будут задействованы вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор».

В учении принимают участие около тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано более 250 единиц техники, в том числе: танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, буксируемые миномёты «Сани», бронеавтомобиль «Рысь», КАМАЗы 5350, буксируемые артиллерийские установки «Мста-Б», бронетранспортеры БТР-82А и вертолеты армейской авиации Ми-8 АМТШ.

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