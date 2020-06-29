Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.06.2020 (10:15)

Экипаж фрегата «Адмирал Макаров» Черноморского флота провел корабельное учение в Средиземном море

Экипаж фрегата «Адмирал Макаров» Черноморского флота (ЧФ), выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море, провел плановое учение по противовоздушной обороне (ПВО) и отражению нападения подводных диверсантов.

В ходе учения расчёты ПВО фрегата получили вводную о приближении авиации противника. Ракетчики идентифицировали цели, взяли их на сопровождение и уничтожили электронными пусками ракет комплексом самообороны «Штиль-1».

Далее, по замыслу учения, экипаж отработал алгоритм действий при угрозе нападения на корабль подводных диверсионных сил и средств противника при стоянке на незащищённом рейде.

Военнослужащие развернули посты противодиверсионных сил и средств (ПДСС), выполнили профилактические гранатометания.

Учение было проведено в рамках отработки действий экипажа корабля по защите и обороне от потенциальных угроз.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В армейском корпусе Черноморского флота прошел учебно-методический сбор с командирами подразделений
Школьники юнармейского отряда «Морской пехотинец» из Сочи посетили корабли Черноморского флота в Новороссийске
Разведчики ЮВО приступили к отработке тактико-специальных задач на полигоне в Дагестане
Военнослужащие и гражданский персонал российской военной базы ЮВО в Абхазии приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Международная деятельность
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false