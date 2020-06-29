29.06.2020 (10:15)

Экипаж фрегата «Адмирал Макаров» Черноморского флота провел корабельное учение в Средиземном море

Экипаж фрегата «Адмирал Макаров» Черноморского флота (ЧФ), выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море, провел плановое учение по противовоздушной обороне (ПВО) и отражению нападения подводных диверсантов.

В ходе учения расчёты ПВО фрегата получили вводную о приближении авиации противника. Ракетчики идентифицировали цели, взяли их на сопровождение и уничтожили электронными пусками ракет комплексом самообороны «Штиль-1».

Далее, по замыслу учения, экипаж отработал алгоритм действий при угрозе нападения на корабль подводных диверсионных сил и средств противника при стоянке на незащищённом рейде.

Военнослужащие развернули посты противодиверсионных сил и средств (ПДСС), выполнили профилактические гранатометания.

Учение было проведено в рамках отработки действий экипажа корабля по защите и обороне от потенциальных угроз.

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