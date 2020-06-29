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29.06.2020 (09:57)

Экипажи боевых вертолетов ЮВО отработали элементы сложного пилотажа на 4 тыс. м над Кавказским хребтом

Экипажи боевых вертолетов Южного военного округа (ЮВО) выполнили полеты с элементами сложного пилотажа на больших и предельных высотах вдоль Кавказского хребта.

Наиболее подготовленные экипажи армейской авиации выполнили полетные задания на высоте до 4 тыс. м от земли.

Сложность этих полетов заключается в том, что воздух при таких подъемах становится более разреженным, происходит резкий перепад температур, изменяется метеорологическая обстановка, появляется турбулентность. На подобных высотах замедляется производительность радиоаппаратуры, а управление авиационной техникой усложняется.

Перед началом занятий по сложному пилотированию на новых боевых летательных аппаратах каждый пилот отработал навыки управления вертолетом на современных тренажерах-симуляторах.

Помимо задач по предназначению, летный состав отрабатывает действия при возникновении нештатных ситуаций в горной местности, таких как отказ радиосвязи, двигателей, повреждение радиоэлектронного оборудования или корпуса вертолета.

Всего в полетах в экстремальных условиях принимают участие 15 экипажей вертолетов ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Армейская авиация , Южный военный округ
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