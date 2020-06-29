29.06.2020 (09:54)
Разведчики ЮВО на полигоне Дарьял в Северной Осетии получили на вооружение квадроциклы высокой проходимости
Около 10 единиц современной мототранспортной техники (квадроциклы) высокой проходимости поступили на вооружение центра подготовки разведчиков полигона Дарьял Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии.
Разведчики ЮВО будут активно применять армейские квадроциклы, в первую очередь, при решении разведывательных и дозорных задач, в ходе рейдовых и поисково-спасательных операций.
Военнослужащие, допущенные к управлению высокопроходимой мототранспортной техникой, прошли специальный курс обучения и получили допуск к её эксплуатации в полевых условиях и в населенных пунктах.
Квадроциклы полигона Дарьял впервые приняли участие в параде Победы 24 июня с.г. и проехали в строю механизированной колонны по главной площади города Владикавказа.
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