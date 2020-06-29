29.06.2020 (09:54)

Разведчики ЮВО на полигоне Дарьял в Северной Осетии получили на вооружение квадроциклы высокой проходимости

Около 10 единиц современной мототранспортной техники (квадроциклы) высокой проходимости поступили на вооружение центра подготовки разведчиков полигона Дарьял Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии.

Разведчики ЮВО будут активно применять армейские квадроциклы, в первую очередь, при решении разведывательных и дозорных задач, в ходе рейдовых и поисково-спасательных операций.

Военнослужащие, допущенные к управлению высокопроходимой мототранспортной техникой, прошли специальный курс обучения и получили допуск к её эксплуатации в полевых условиях и в населенных пунктах.

Квадроциклы полигона Дарьял впервые приняли участие в параде Победы 24 июня с.г. и проехали в строю механизированной колонны по главной площади города Владикавказа.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице