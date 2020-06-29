29.06.2020 (08:06)

Командиров ротного звена обучат взаимодействовать с БПЛА и умело использовать возможности другой новейшей техники

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии, начались учебно-методические сборы командиров ротного звена. В ходе мероприятия командиров обучат непосредственно работать с беспилотной авиацией и другой новейшей техникой поступающей в войска.

Для обучения непосредственному взаимодействию с БЛА будут привлечены комплексы «Орлан-10», радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2» и «Поле-21М», а также другая новейшая техника. Командиры изучат возможности техники и получат практику применения данных комплексов в интересах подчиненных подразделений. Часть занятий пройдет в ночное время, что характерно для современных войн и вооруженных конфликтов.

Сборы спланированы до конца недели. На завершающем этапе командиры рот и батарей выполнят контрольные стрельбы из стрелкового оружия и боевых машин, а также сдадут зачеты по всем основным предметам боевой подготовки.

Всего в обучении и обеспечении сборов задействовано более 1,5 тысяч военнослужащих.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице