29.06.2020 (08:01)

В конце июля на полигоне Восточного военного округа «Цугол» состоится масштабное тактическое учение

В конце июля на полигоне Восточного военного округа «Цугол» состоится масштабное тактическое учение, в нем примут участие более 4 тысяч военнослужащих и более 500 единиц вооружения и военной техники от соединений Восточного военного округа из Республики Бурятия и Забайкальского края

В рамках подготовки к этому мероприятию на равнинной местности полигона военнослужащие артиллерийских подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, масштабному учению приступили к выполнению групповых нормативов по топогеодезической, метеорологической и баллистической подготовке, ведению разведки, определению координат целей и передаче данных огневым расчетам.

Теоретические навыки минометных расчетов закрепляются в ходе боевых стрельб по целям, имитирующим бронированную технику, живую силу и огневые точки условного противника на расстоянии от 500 до 4 тыс. м.

В тоже время, с мотострелковыми подразделениями ВВО на стрельбищах и учебных площадках полигона стартовала подготовка к учению. Офицеры командирского звена отрабатывают вопросы взаимодействия подразделений с проведением ротных и батальонных тактических учений. Ранее шесть воинских эшелонов из Бурятии с военнослужащими и военной техникой прибыли в Забайкалье для участия в учении.

Подготовка идет как в дневное, так и в ночное время суток. Основное внимание при этом уделяется организации управления и связи, подготовке вооружения и военной техники, а также всестороннему обеспечению деятельности войск на полигоне «Цугол».

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