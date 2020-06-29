29.06.2020 (07:23)

Дизельная подводная лодка ТОФ в Японском море провела торпедную стрельбу по отряду кораблей условного противника

В соответствие с планом боевой подготовки в акватории Японского моря проведено тактическое учение в ходе которого одна из дизельных подводных лодок Приморской флотилии разрядных сил Тихоокеанского флота провела атаку отряда кораблей условного противника.

Субмарине, не смотря на активные действия противолодочных сил, удалось скрытно войти в район, обнаружить корабли, имитировавшие десантный отряд и с выгодной позиции успешно атаковать тактическую группу четырьмя практическими торпедами.

Во второй половине дня корабельной противолодочной ударной группе (КПУГ) в составе малых противолодочных кораблей «Кореец», «Советская Гавань» и «МПК-221», действия которой обеспечивал противолодочный самолёт Ил-38, была поставлена задача обнаружить и уничтожить подлодку условного противника.

В ходе совместных поисковых действий лодка была обнаружены и корабли КПУГ атаковали её реактивными глубинными бомбами и торпедами.

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