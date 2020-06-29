29.06.2020 (07:05)

В военном лесничестве на Камчатке проводится комплекс мероприятий по предотвращению лесных пожаров

В период объявленного с 1 мая пожароопасного сезона в лесничестве Министерства обороны РФ на Камчатке проводится комплекс планово-предупредительных профилактических мероприятий.

С начала сезона в регионе зафиксировано более 60 очагов возгораний. Лесные пожары на территории края охватили площадь свыше 73 тысяч гектаров.

Для предупреждения возникновения пожаров специалистами лесничества Министерства обороны организовано круглосуточное дежурство пожарных расчетов, патрулирование лесных угодий в районах дислокации воинских частей и учреждений, полигонов и пирсовых зон, где базируются корабли и суда ТОФ. Ведется мониторинг обстановки с привлечением беспилотных летательных аппаратов, в том числе и БПЛА «Форпост».

В плановом порядке проводятся противопожарные учения по тушению лесного пожара с привлечением взаимодействующих структур и сил.

Проверена исправность специальных транспортных средств, подготовлен резервный запас ГСМ. Осуществляется контроль укомплектованности пожарных щитов, наличие первичных средств пожаротушения.

Сотрудники лесничества ведут просветительскую работу с военнослужащими частей и соединений, школ, техникумов и организаций, находящихся в зоне ответственности военного лесничества: проводят беседы о правилах поведения на местности в пожароопасный период и действиях при обнаружении возгорания.

Камчатское военное лесничество имеет в зоне своей ответственности более 25 тысяч гектаров территории в районах дислокации воинских частей и ТОФ. С 2012 года благодаря повседневной работе и профилактическим мерам удалось избежать возникновения пожаров на военных территориях.

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