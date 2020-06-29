29.06.2020 (07:00)

С начала работы в Чите полевого военного госпиталя 35 пациентов полностью вылечились от COVID

С начала работы в Чите полевого военного госпиталя на 100 коек 58 человек получили медицинскую помощь, 35 пациентов из них полностью вылечились от коронавирусной инфекции.

«С начала работы госпиталя поступило 58 человек. Выписано 35 пациентов с выздоровлением, с отрицательными анализами. Состоит на стационарном лечении 23 пациента» – пояснила заместитель начальника мобильного многопрофильного госпиталя по медицинской части подполковник Туяна Смагулова.

Профессиональная работа военных медиков позволяет максимально эффективно оказывать медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае.

Медицинский персонал полевого военного госпиталя продолжает прием и оказание помощи пациентам. В распоряжении военных медиков имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР лаборатория.

Полевой многопрофильный мобильный госпиталь одного из соединений Восточного военного округа в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу был оперативно переброшен из Бурятии в Забайкальский край. Медицинский персонал госпиталя с 7 июня 2020 года осуществляет прием и оказание медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.

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