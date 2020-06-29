29.06.2020 (04:33)

Военнослужащие в Пскове и Великих Луках, ведут подготовительные работы для возведению двух многофункциональных медицинских центров работы с опережением графика

Военнослужащие соединения железнодорожных войск Западного военного округа (ЗВО), переброшенные в Псковскую область для выполнения подготовительных работ по возведению двух многофункциональных медицинских центров на 200 и 100 койко-мест в Пскове и Великих Луках, ведут работы с опережением графика.

Всего за время проведения подготовительных работ личный состав подразделений завершил срез растительного слоя объемом 5 тысяч кубических метров, выполнил земляные работы по разработке котлованов объемом более 15 тысяч кубических метров земли с дальнейшем ее вывозом и завоз песка на площадках строительства многофункциональных медицинских центров в городах Псков и Великие Луки. Продолжается разработка почвы для установки фундаментных плит.

Каждое подразделение обеспечено современной специальной военной техникой – экскаваторами, бульдозерами, автокранами, а также грузовыми автомобилями-самосвалами КамАЗ и УРАЛ.

Все военные железнодорожники ЗВО и представители строительных организаций, задействованных в проведении работ, ежедневно проходят обязательное медицинское обследование, обеспечиваются медицинскими масками и перчатками.

Подразделениями войск РХБ защиты ЗВО ежедневно проводится специальная обработка строительной техники с использованием дезинфицирующих растворов и авторазливочных станций АРС-14КМ.

Личный состав батальона механизации соединения железнодорожных войск ЗВО, совершив марш железнодорожным транспортом протяжённостью около 1500 км из Мурманской области, где выполнял задачу по восстановлению железнодорожного сообщения в связи с обрушением железнодорожного моста через реку Кола, 23 июня с.г. прибыл в г. Псков и приступил к подготовке площадки для строительства.

В г. Великие Луки прибыли военнослужащие и техника железнодорожных войск ЗВО из города Брянска, совершив марш на штатной технике свыше 500 километров.

Всего к работам привлечены около 60 военнослужащих и более 30 единиц специальной военной техники железнодорожного соединения ЗВО.

По поручению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами РФ на территории Псковской области в городах Псков и Великие Луки Минобороны России будут возведены два многофункциональных медицинских центра, оснащенных современным медицинским оборудованием и техникой.

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