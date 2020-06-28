28.06.2020 (15:38)

Новобранцы спортивной роты ЦСКА в пос. Ватутинки приняли военную присягу

На базе Спортивного центра (пос. Ватутинки) прошла церемония приведения к Военной присяге 38 новобранцев.

Клятву военной присяги произнесли 38 спортсменов, членов сборных команд России, отобранные для прохождения службы в рядах спортивной роты Центрального спортивного клуба Армии, среди которых 2 Мастера спорта международного класса победитель этапа Кубка Европы среди юниоров по стрельбе из лука Сергей Шенхоров и победитель Первенства Европы по тхэквондо Петр Штыльков, а также 15 Мастеров спорта России и 21 кандидат в Мастера спорта. Новобранцы ЦСКА представляют 24 вида спорта: современное пятиборье, конный спорт, самбо, бокс, лыжные гонки, велоспорт, спортивная борьба, сноуборд, гребной спорт, гребля на байдарках и каноэ и др.

Поздравить армейцев с принятием присяги поспешили участники торжественной церемонии специалист отдела планирования вопросов боевой подготовки и мобилизационной работы ЦСКА подполковник запаса Альберт Рамзин и начальник Спортивного центра (пос. Ватутинки) Игорь Дудыкин, пожелав удачи в службе и высоких спортивных побед и рекордов.

«Сегодня, 28 июня 2020 года, в памяти каждого из вас красной ручкой должен записаться этот день. Вы будете рассказывать об этом своим детям, показывая фотографии своим внукам. Настоящий мужчина, настоящий воин принимает присягу один раз в жизни. Вы можете гордится тем, что вы наряду с Вашими коллегами-спортсменами, приняли присягу и встали в строй Центрального спортивного клуба Армии», - сказал Альберт Рамзин.

В ответном слове от новобранцев Петр Штыльков отметил, что для спортсмена большая честь проходить службу в спортивных ротах ЦСКА.

«Каждая страница истории армейского Клуба – это богатая история имён, легенд и выдающихся спортивных побед. Благодаря победам ЦСКА гимн России звучал на многих стадионах мира. Мы -новые призывники спортивных рот ЦСКА полны решимости также высоко нести знамя российского и армейского спорта, как наши деды, отцы и братья», - добавил тхэквондист.

В рамках церемонии состоялось вручения государственных и ведомственных наград. Так приказами Министра обороны Российской Федерации командиру взвода – тренеру спортивной роты (пос. Ватутинки, г. Москва) лейтенанту Равдану Лиджиеву присвоено очередное воинское звание «старший лейтенант», а командир роты (пос. Ватутинки, г. Москва) старший лейтенант Сергей Шкодин награжден благодарностью Министра обороны России за высокие результаты физической подготовки и спортивно-массовой работы.

Также вновь призванные рядовые спортивной роты ЦСКА (г. Москва, пос. Ватутинки) МС по лыжным гонкам Сергей Волков, КМС Максим Шестаков (гребной спорт) и КМС Вадим Кабанов (сноуборд) отмечены грамотами начальника Центрального спортивного клуба Армии за разумную инициативу, военную дисциплину усердие и старание, проявленные при прохождении курса молодого бойца.

Служба в спортивных ротах – уникальная возможность отдать долг Родине, не прерывая тренировочного процесса. Принимая присягу, новобранцы возьмут на себя обязательства исполнить свой конституционный и гражданский долг, а также продолжить традиции армейского спорта высших достижений.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице