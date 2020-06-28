28.06.2020 (18:36)

34 новобранца спортивной роты ЦСКА г. Балашиха приняли военную присягу

На базе спортивного центра по военно-прикладным видам спорта Центрального спортивного клуба Армии в городе Балашиха (Московская область) состоялась торжественная церемония приведения к Военной присяге новобранцев спортивной роты ЦСКА г.Балашиха (Московская область).

Всего к военной присяге были приведены 34 спортсмена, членов сборных команд России, отобранные для прохождения службы в рядах спортивной роты Центрального спортивного клуба Армии.

Воинскую клятву произнесли Заслуженный мастер спорта по шорт-треку Александр Шульгинов, Мастер спорта международного класса по конькобежному спорту Александр Подольский, а также 18 Мастеров спорта России и 14 кандидатов в Мастера спорта России.

В качестве почетных гостей в церемонии приняли участие начальник спортивного центра ЦСКА по военно-прикладным видам спорта Игорь Бодриченко, Заслуженный тренер России по самбо, судья международной категории, заместитель председателя судейской коллегии России Алексей Лебедев и тренер Высшей категории, старший тренер сборной города Москвы по самбо Владимир Богомолов.

«Как вы видите, этот год очень непростой. Те условия, которые сейчас нас окружают, заставляют вас быть более ответственными. Вы - спортивный свет нашей страны, - отметил Игорь Бодриченко в своей поздравительной речи. - Ваша задача не растерять тот потенциал, который в вас есть, а его приумножить. Ваша задача обязательно скорректировать все тренировочные планы и аккуратно начинать набирать нужную спортивную форму и выходить на тот уровень, который необходим вам для удачных выступлений на мировой арене. Поздравляю вас, сегодня вы стали настоящими военнослужащими. Относитесь к службе серьезно. Удачи и успехов вам».

Ответное слово от новобранцев сказал заслуженный мастер спорта России по шорт-треку рядовой Александр Шульгинов:

«Служба в Вооружённых силах Российской Федерации - это служба, которую мы должны пройти с честью и достоинством, чтобы родные и близкие могли гордиться нами. Мы будем честно и доблестно нести военную службу. Для нас большая честь, что мы можем проходить служить в рядах спортивных рот ЦСКА. Каждая страница армейского клуба - это большая история. И мы будем ее преумножать».

Также в рамках торжественного ритуала приведения к Военной присяге новобранцев спортивных рот ЦСКА состоялось вручение ведомственных наград.

Приказом Министра обороны Российской Федерации старшине спортивной рота г. Балашиха (Московская область) лейтенанту Владиславу Фоменко присвоено очередное воинское звание – старший лейтенант.

За заслуги в поддержании боевой готовности, усердие и отличие по службе награждён Медалью «За воинскую доблесть» I степени – старшина спортивной роты г. Балашиха (Московская область) старший прапорщик Андрей Сбитнев.

Грамотами начальника ЦСКА награждены: рядовые Г. Кузьменко, Т. Кимсаебаев, А. Богомолов, А. Лебедев, А. Ким.

Служба в спортивных ротах – уникальная возможность отдать долг Родине, не прерывая тренировочного процесса. Принимая присягу, новобранцы возьмут на себя обязательства исполнить свой конституционный и гражданский долг, а также продолжить традиции армейского спорта высших достижений.

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