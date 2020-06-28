28.06.2020 (20:31)

В Санкт-Петербурге новобранцы спортивной роты ЦСКА приняли военную присягу

28 июня, состоялась торжественная церемония приведения к присяге военнослужащих, призванных на военную службу в спортивную роту филиала Центрального спортивного клуба армии г. Санкт-Петербург.

Военную присягу приняли 33 новобранца, представляющих 14 видов спорта: бокс, велосипедный спорт, вольная борьба, гребля на каноэ и байдарках, гребной спорт, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, плавание триатлон, горнолыжный спорт, фристайл, фехтование, конькобежный спорт.

На торжественной церемонии присутствовал начальник филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА., г. Санкт-Петербург) Михаил Юрьевич Соколов:

«От всей души поздравляю Вас с одним из важных жизненных событий-принятием присяги. Несмотря на пандемию и ограничения Вы обязаны нести свой долг родине. Хорошей службы!».

С ответным словом от новобранцев выступил мастер спорта по вольной борьбе, чемпион России 2017 и 2018 года, призер чемпионата России 2019 года, призер летней Спартакиады учащихся 2018 года, рядовой Руслан Зелемханович:

«Служба в Вооруженных силах Российской Федерации- это служба, которую мы должны пройти с честью и достоинством, чтобы родные и близкие могли гордиться нами. Мы будем честно и доблестно нести военную службу. Для нас большая честь, что мы можем проходить служить в рядах спортивных рот ЦСКА. Каждая страница армейского клуба - это большая история. И мы будем ее преумножать»

Также в рамках торжественного ритуала приведения к Военной присяге новобранцев спортивных рот ЦСКА состоялось вручение ведомственных наград.

В торжественной обстановке состоялось награждение лучших:

Приказом Министра обороны Российской Федерации за высокие показатели в служебной деятельности и воинскую доблесть, проявленные при исполнении обязанностей в военной службе награждён Медалью «За воинскую доблесть» II степени – командир взвода- тренер спортивного взвода спортивной роты (г. Санкт-Петербург) старший лейтенант Рамис Шакуров.

За разумную инициативу, усердие и отличие по службе, добросовестное исполнение трудовых обязанностей почетной грамотой Министерства обороны Российской Федерации награжден командир взвода -тренер спортивной роты ЦСКА (г. Санкт - Петербург) лейтенант Вооружённых сил Российской Федерации Федор Дурыманов. Также Федору Дурыманову присвоено очередное воинское звание - старший лейтенант.

В период с 16 по 29 июня новое поколение армейцев прошли курс молодого бойца, в рамках которого новобранцы Санкт-Петербургской спортивной роты ЦСКА изучили положения общевоинских уставов, основы безопасности военной службы, а так же обращения с огнестрельным оружием. Бойцы спортивной роты сидели на строгом карантине 2 недели, как было приказано.

В соответствие с постановлением губернатора Александра Беглова о продлении самоизоляции в Санкт-Петербурге церемония прошла в ограниченной и лаконичной форме с соблюдением всех предусмотренных правил предосторожности.

29 июня новобранцы спортивных рот ЦСКА примут участие в голосовании по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации.

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