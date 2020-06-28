28.06.2020 (22:27)

Самарский филиал ЦСКА провел церемонию приведения к Военной присяге новобранцев спортивной роты

28 июня, на территории УСК «Стара-Загора» самарского филиала ЦСКА состоялась торжественная церемония приведения к Военной присяге военнослужащих спортивной роты ЦСКА, г. Самара.

«Равняйсь», «Смирно», «Равнение на середину». «Товарищ майор», личный состав спортивной роты для приведения к Военной присяге построен» - с этих слов, для в прошлом просто спортсменов, начался новый период жизни – армейская служба.

На верность Отечеству – Российской Федерации – присягнули 39 новобранцев – членов сборных команд России по олимпийским видам спорта, отобранных для прохождения службы в спортивных ротах ЦСКА. Ребята приехали в Самару из разных городов Центрального военного округа. Все они уже состоявшиеся спортсмены, известные фигуры в мире российского спорта, среди них:

- МСМК по конькобежному спорту (шорт-трек), победитель чемпионата Европы (Венгрия, 2020), победитель общего зачета Кубков мира, двукратный серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы из Омска Павел Ситников;

- МС по самбо, победитель Первенства мира (Узбекистан, 2019) из Чебоксар Даниил Орлов;

- МС по фехтованию, победитель Первенства мира (Болгария, 2017) из Казани Рафаэль Загитов;

- МС по санному спорту, победитель Первенства мира (Германия, 2020) из Красноярска Даниил Кильсеев;

- МС по плаванию, победитель Первенства Европы (Казань, 2019) из Тюмени Арсений Чивилев;

- МС по лыжным гонкам, победитель Первенства мира (Германия, 2020) из Удмуртии Сергей Ардашев;

- МС по лыжным гонкам, победитель Первенства мира в спринте (классический стиль) (Финляндия, 2019) из города Нарьян-Мар Александр Терентьев.

В весенний призыв 2020 года спортроту ЦСКА/Самара пополнили атлеты, представляющие 15 видов спорта: лыжные гонки, самбо, легкую атлетику, тяжелую атлетику, фристайл, плавание, велоспорт, биатлон, кёрлинг, фигурное катание, фехтование, теннис, санный спорт, бобслей, конькобежный спорт. Среди новобранцев Мастер спорта международного класса, 25 Мастеров спорта России и 13 кандидатов в Мастера спорта.

После прибытия в Самару новобранцы прошли «Курс молодого бойца» под руководством опытных наставников – старшего тренера - командира спортивной роты майора Виталия Киктева и командиров взводов. За это время юноши оттачивали строевой шаг, изучали основы обращения с огнестрельным оружием, положения общевоинских уставов, а также основы безопасности военной службы. По итогам курса каждый армеец овладел навыками оказания первой медицинской помощи. На протяжение всего курса спортсмены не прерывали физической подготовки. Тренировки проходили на стадионе и в тренажерном зале УСК «Стара-Загора», с использованием необходимого спортивного инвентаря.

Почетный гость торжественной церемонии - член «Союза генералов» Самары генерал-лейтенант Александр Устинов напутствовал рядовых:

- Много документов и метрик будет у вас в жизни, но один из важнейших - военный билет. Приняв присягу и поставив подпись под ним, вы подтверждаете свой социальный статус – «Защитник Отечества»! С честью несите это звание и защищайте нашу Родину на полях спортивных сражений, а если будет нужно, и в бою!

К военнослужащим обратился врио начальника самарского филиала ЦСКА Роман Махонин:

- Спортивные роты ЦСКА – это высшая школа армейского спорта, которая позволяет спортсмену проходить воинскую службу без отрыва от тренировочного процесса. Служба в спортроте – это честь для наших атлетов и одновременно колоссальная ответственность! За вами – спортивная честь страны, ее престиж и мощь на мировой арене. Желаю нашим рядовым достойно пройти службу, преумножить собственные достижения и медальную копилку российских сборных. Побед и новых рекордов!

Также удачи в воинской службе и спортивных побед рядовым пожелали депутат Думы городского округа Самара Александр Чернышев, ветеран Вооруженных Сил и ЦСК ВВС, полковник в отставке Анатолий Соболев, президент Самарской региональной федерации велосипедного спорта, председатель Самарской областной федерации легкой атлетики, директор спортшколы олимпийского резерва № 7 по велоспорту Александр Казмерчук.

С ответным словом к присутствующим обратился мастер спорта международного класса России по шорт-треку, рядовой спортроты г. Самара Павел Ситников:

- Служба в Вооруженных силах Российской Федерации – это путь, который необходимо пройти с достоинством и честью. Чтобы наши родные и близкие могли гордиться нами. Мы честно и добросовестно будем исполнять свой воинский долг, беречь и чтить традиции Центрального спортивного клуба Армии. Каждая страница истории армейского Клуба – это история имен, легенд и побед. Будем равняться на чемпионов ЦСКА!

Также в рамках торжественного ритуала приведения к Военной присяге прошло вручение ведомственных наград, грамот и присвоение воинских званий. За высокие показатели служебной деятельности и воинскую доблесть, проявленную при исполнении обязанностей военной службы Медалью «За воинскую доблесть» II степени награждены – командир спортивной роты г. Самара майор Виталий Киктев и старший прапорщик старшина спортивной роты г. Самара Раис Заббаров.

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