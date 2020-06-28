28.06.2020 (23:50)

Спасатели Балтийского флота провели тренировку по оказанию помощи аварийной подлодке, лежащей на грунте

В соответствии с планом боевой подготовки экипаж спасательного судна (СС) Балтийского флота «СС-750» у побережья Калининградской области провёл учение, в ходе которой отрабатывались практические навыки по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте. В роли условной аварийной подводной лодки была задействована ДЭПЛ Б-274 «Петропавловск-Камчатский» проекта 636.3 «Варшавянка».

Для решения задач в акватории Балтийского моря с судна-носителя был задействован глубоководный спасательный аппарат АС-26. После проверки всех систем и спуска на воду, экипаж аппарата осуществил поиск подводной лодки, лежащей на глубине порядка 50 метров. Спасатели провели визуальный осмотр комингс-площадки «аварийной подлодки», очистили её от донного ила, а затем, состыковавшись с субмариной, провели эвакуацию членов экипажа подводной лодки с помощью глубоководного аппарата.

Действия глубоководников контролировались с использованием телеуправляемых подводных комплексов, позволяющих дать объективную оценку точности работы спасателей.

В учении по оказанию помощи условно аварийной подводной лодки также были задействованы малый противолодочный корабль «Алексин» и корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов».

Несколькими днями ранее экипажи боевых кораблей и спасательных судов, морская авиация Балтийского флота обеспечили выполнение элементов курсовой задачи Л-3 в море дизель-электрической подводной лодки «Петропавловск-Камчатский».

В рамках отработки плановой курсовой задачи экипаж подводной лодки в районе боевой подготовки Балтийского флота выполнил глубоководное погружение в одном из районов Балтийского моря.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице