28.06.2020 (23:38)

В Центре контроля космического пространства прошла комплексная тренировка по противодействию терроризму

В Центре контроля космического пространства (ККП) Главного центра разведки космической обстановки 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения прошла комплексная тренировка с введением учебного режима усиления противодействия терроризму, выводом подразделений в районы выполнения задач, развертыванием оперативных групп, дежурных подразделений, сил и средств разведки.

Целью учения стало совершенствование практических навыков управления подразделениями при введении режимов усиления, порядка выполнения личным составом мероприятий противодействия терроризму, а также практическая отработка порядка взаимодействия с территориальными органами МЧС России и Росгвардии при совершении террористических актов и ликвидации их последствий.

В ходе проведения комплексной тренировки отработаны практические действия личного состава Центра ККП, подразделения антитеррора, подразделений ликвидации последствий террористических актов, дежурных подразделений при обнаружении подозрительных предметов, ликвидации последствий террористических актов, отражении нападения на объекты условных террористических групп, их блокировании и уничтожении.

Всего в учении было задействовано более 60 военнослужащих контрактной службы и около 5 единиц техники.

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