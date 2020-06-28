28.06.2020 (23:18)

Зенитчики общевойсковой армии ЗВО проведут боевые стрельбы в Астраханской области

Военнослужащие зенитной ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, выполнят упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения на полигоне Капустин ЯР в рамках тактического учения.

В настоящее время военнослужащие соединения приступили к погрузке и крепежу техники на железнодорожные платформы для совершения недельного марша.

К проведению стрельб привлечено более ста военнослужащих и около 20 единиц боевой техники.

Боевые расчеты отработают задачи по выдвижению в заданные районы, оборудованию и маскировке позиций, тактической, технической и специальной подготовкам, уничтожению воздушных целей и выводу техники из под ответного удара условного противника. Задачи будут выполняться в различное время суток, на позиции и сходу.

Военнослужащие зенитно-ракетной бригады общевойсковой армии ЗВО, дислоцированной в Ленинградской области, ежедневно выполняют задачи по охране воздушного пространства над Санкт-Петербургом и в приграничных районах северо-запада России.

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