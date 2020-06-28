28.06.2020 (22:23)

В Подмосковье военнослужащие Кантемировской дивизии ЗВО отметили 78 годовщину со дня основания соединения

В Московской области в городе Наро-Фоминск военнослужащие гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина Краснознамённой дивизии имени Ю. В. Андропова гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа отметили 78-ю годовщину со дня основания соединения торжественными мероприятиями на территории дивизии.

В рамках праздника в соединении провели день открытых дверей. Среди приглашенных гостей были заместитель командующего войсками ЗВО генерал-лейтенант Игорь Серицкий, командующий танковым объединением ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель, начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Сергей Кураленко, глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Командир Кантемировской танковой дивизии ЗВО гвардии полковник Владимир Завадский обратился к личному составу и гостям соединения с поздравительной речью: «Товарищи генералы, офицеры, прапорщики, солдаты, сержанты и гости, 78 лет назад в жестоких сражениях на Воронежской земле родилось наше прославленное соединение. В период Великой Отечественной войны соединение покрыло себя неувядаемой славой, а в мирное время является символом беззаветного служения Отчизне и и исполнения воинского долга. Сердечно поздравляю вас с 78 годовщиной со дня формирования Кантемировской дивизии. Желаю вам счастья, здоровья, семейного благополучия, успехов в ратном труде на благо процветания нашей великой Родины – России.»

Для гостей соединения продемонстрировали фигурное вождение 46 тонных танков Т-80У под музыку – «Танковый вальс». Также водители разведывательных подразделений выполнили элементы фигурного вождения на бронированных автомобилях «Рысь».

На территории дивизии было развернуто более 10 демонстрационных точек, где гости могли познакомиться с различными аспектами службы в каждом подразделении дивизии.

В завершение праздника военнослужащие продемонстрировали реконструкцию боя за населенный пункт Кантемировка с использованием исторических танков Т-34-85 принимавших участие в Параде Победы на Красной площади 24 июня.

Всего в торжественных мероприятиях было задействовано более 4 тысяч военнослужащих и около 150 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской танковой дивизии ЗВО.

Справочно: Боевой путь соединения начался в 1942 году в боях на реке Дон. За освобождение н.п. Кантемировка Воронежской области оно получило почетное наименование «Кантемировская». Военнослужащие части отличились при освобождении Украины, Польши и Чехословакии. Офицеры и солдаты дивизии находились в составе миротворческих контингентов в Южной Осетии в 1997 г., в Косове в 1998-2002 гг., принимали участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе.

В настоящее время в составе дивизии танковые, мотострелковые, артиллерийские, зенитные ракетные части и подразделения обеспечения, что позволяет решать задачи как в составе основных сил, так и самостоятельно. На вооружении находятся прекрасно зарекомендовавшие себя танки Т-80, бронетранспортёры БТР-82А, артиллерийские установки «Мста-С» и «Мста-Б», беспилотные летательные аппараты, комплексы разведки управления и связи «Стрелец», комплекты боевой экипировки «Ратник» и индивидуальные защитные костюмы «Ковбой».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице