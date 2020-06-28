28.06.2020 (21:10)

Главком ВМФ проверил Учебный центр подготовки экипажей подводных лодок в Сосновом Бору

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов совершил рабочую поездку в г. Сосновый Бор (Ленинградская область), где проверил организацию процесса обучения и учебно-материальную базу в Учебном центре подготовки экипажей подводных лодок ВМФ России.

Адмирал Николай Евменов заслушал доклады руководства Учебного центра по итогам подготовки экипажей в зимнем периоде обучения и процессе подготовки подводников в летнем периоде обучения.

Главком ВМФ проверил учебно-материальную часть Учебного центра и поставил задачи перед его руководством на ближайшую перспективу.

«Работа учебного центра будет постоянно совершенствоваться. Это касается программ подготовки личного состава экипажей подводных лодок, которые разрабатываются и внедряются синхронно с получением в состав ВМФ подводных лодок новых поколений, оснащенных современными системами вооружений. С этой целью в Учебном центре ведется деятельность по развитию самой современной учебно-тренажерной базы, позволяющей выйти на еще более высокий уровень подготовки экипажей», - отметил Адмирал Николай Евменов после посещения Учебного центра подготовки экипажей подводных лодок в Сосновом Бору.

Созданный в 1968 году Учебный центр стал настоящей школой подводного плавания. За годы его деятельности была разработана и внедрена непревзойдённая система подготовки личного состава экипажей подводных лодок. Здесь созданы и внедрены в учебный процесс уникальные тренажеры и тренажерные комплексы. За более 50 лет своей истории учебный центр стал важнейшим звеном системы боевой подготовки и одним из самых важнейших квалификации специалистов Подводных сил Военно-Морского Флота.

В учебном центре накоплен уникальный опыт подготовки подводников-атомщиков. Здесь прошли обучение экипажи атомных подводных лодок 12-и проектов - 705, 671РТМ, 865, 685, 945, 945А, 971, 971М, 885, 885М, 955, 955А. Первостепенная задача руководства Учебного центра в Сосновом Бору – дальнейшее повышение эффективности подготовки экипажей стратегических атомных подводных лодок проекта «Борей-А» и многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М». Сочетание теоретических знаний и практических навыков, воплощенных в качественные учебные программы, стало основой высочайшего профессионального уровня советских, а ныне – российских подводников. Подводные лодки – воплощение передовых достижений отечественной науки. Только в руках высококлассных специалистов они являются грозным оружием. И именно от вашего коллектива - коллектива, вот уже 50 лет успешно выполняющегося свою задачу, в полной мере зависит безопасность морских рубежей России и защита её интересов в океанских глубинах».

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