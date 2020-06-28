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28.06.2020 (20:09)

Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Белое море для проверки систем и механизмов

Фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» вышел в Белое море после завершения планового технического обслуживания на предприятиях судоремонтного комплекса в Северодвинске.

В ближайшее время экипаж фрегата проверит функционирование всех корабельных систем и механизмов, на которых выполнялись работы по техническому обслуживанию. Также во взаимодействии с самолетами и вертолетами армии ВВС и ПВО Северного флота будет осуществлен облет средств радиотехнического вооружения.

Во время нахождения в Беломорской военно-морской базе, куда фрегат  «Адмирал Флота Советского Союза Горшков»  прибыл в начале апреля, военные моряки  строго соблюдали требования санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе пребывания. В настоящее время экипаж здоров, моряки несут службу в обычном режиме.

В море экипаж фрегата «Адмирал Горшков» также отработает ряд внутрикорабельных учений и тренировок, направленных на совершенствование морской выучки личного состава.

По завершению программы выхода в море корабль вернется  в Северодвинск.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот
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