28.06.2020 (18:55)

Более 20 единиц авиатехники ЗВО совершили перелеты в Рязанскую область для участия в конкурсе «Авиадартс-2020»

Более 20 самолетов и вертолетов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа совершили передислокацию из аэродромов постоянного базирования Ленинградской, Псковской, Смоленской областей, Воронежской, Курской областей и Республики Карелия на аэродром Дягилево (Рязанская область) для участия в международном этапе конкурса «Авиадартс-2020».

В сборную команду России вошли победители окружного этапа соревнований, лучшие экипажи армейской, оперативно-тактической и транспортной авиации Ленинградского объединения ВВС и ПВО. В конкурсе примут участие лётчики многоцелевых истребителей Су-30, сверхманевренных истребителей поколения 4++ Су-35С, сверхзвуковых истребителей бомбардировщиков Су-34, многоцелевых вертолетов Ми-26, Ми-8, ударных вертолетов Ми-24 и Ка-52.

Участники соревнований выполнят три практических этапа – физическая подготовка, лётная программа, а также боевое применение по наземным целям.

На финальном этапе конкурсанты в течение двух дней выполнят пуски ракет, стрельбу из авиационных пушек, бомбометание и десантирование грузов на точность. Для каждого вида боеприпасов свои мишени: для стрелкового и ракетного вооружения – щиты, размером 2х2 метра, для авиационных бомб – цель в виде креста и зачетная площадь вокруг. Прямое попадание в центр мишени дает максимальное количество баллов за упражнение. В случае попадания в зачётную площадь в непосредственной близости от мишени начисляются баллы в зависимости от удаленности от цели.

Кроме того, помимо соревновательной программы в рамках 6 Международных Армейских игр на полигоне Дубровичи пройдет шоу «Авиамикс» показательные учение авиации воздушно-космических сил Российской Федерации.

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