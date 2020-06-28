28.06.2020 (18:26)

Начальник инженерных войск ЗВО передал в музей Минобороны РФ восстановленную бронетехнику

Сегодня в Санкт-Петербурге начальник инженерных войск Западного военного округа генерал-майор Бахтияр Кара-оглы Набиев передал в Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ более 20 единиц восстановленной бронетехники.

Для экспонирования в музей переданы установка разминирования УР-77 «Метеорит», прицепной минный заградитель ПМЗ-4, устройство для добычи воды УДВ-15, буровая установка БГМ-1, войсковая фильтровальная станция ВФС-10, мастерская ремонта инженерного вооружения, комплект мостостроительных средств, тяжёлый механизированный мост, мостостроительная установка и др.

Военнослужащие инженерно-саперного полка восстановили спецтехнику, ранее стоявшую на оснащении войск Западного военного округа и принимавшую участие в боевых действиях или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В музей переданы образцы, которые заменены в воинских частях новейшими инженерными средствами.

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