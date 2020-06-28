28.06.2020 (17:48)

Снайперы ЗВО провели корректировку огня минометных батарей на полигоне «Погоново» в Воронежской области

Снайперы мотострелкового полка Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа на полигоне «Погоново» в Воронежской области скорректировали огонь минометных батарей.

В ходе проведения двустороннего тактического учения снайперы отработали вопросы скрытного передвижения, ориентирования на местности днем и ночью, незаметное оборудование снайперских позиций.

Особенностью проведения учений стало взаимодействие снайперских пар с минометными расчетами. Поиск целей и определение координат целей осуществлялся с использованием лазерных приборов разведки ЛПР-3, труб разведчика ТР-8 и ночных прицелов к стрелковому оружию со скрытно оборудованных позиций.

К проведению учений было привлечено свыше 500 военнослужащих снайперских, минометных и инженерно-саперных подразделений, свыше 20 ед.вооружения и военной техники.

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