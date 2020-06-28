28.06.2020 (16:49)

Более 50 процентов объектов Северного флота готовы к новому отопительному периоду

На Северном флоте развернута работа по подготовке объектов казарменно-жилищного фонда, коммунальных объектов и инженерных сетей Северного флота к новому отопительному периоду 2020 – 2021 годов.

В настоящее время подразделениями ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Северному флоту и квартирно-эксплуатационных служб воинских частей подготовлено к новому отопительному периоду более 50% объектов казарменно-жилищного фонда и коммунального хозяйства.

Как сообщил начальник отдела (эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами) Северного флота подполковник Сергей Кутепов, «в настоящее время выполнены мероприятия по гидродинамическому испытанию и промывки котельного оборудования, систем отопления, ведутся работы по ремонту кровель, отмосток, оборудованию теплового контура зданий и сооружений, произведены весенние осмотры зданий и сооружений».

В рамках подготовки к новому отопительному периоду на Северном флоте завершается формирование неснижаемого трехмесячного запаса котельного топлива, аварийного запаса материальных средств. Продолжается навигационный завоз котельного топлива в отдаленные военные городки Северного флота на побережье Баренцева и Белого морей.

Департаментом эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации и командованием Северного флота ведется ежесуточный контроль выполнения поставленных задач по подготовке объектов флота к отопительному периоду 2020 – 2021 годов.

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