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28.06.2020 (14:26)

В Новосибирском соединении РВСН провели сборы с прибывшими лейтенантами

Командование Новосибирского ракетного соединения провели встречу с прибывшими для прохождения дальнейшей службы офицерам. 

С выпускниками высших военных заведений Министерства обороны в ракетном соединении было организовано и проведено мероприятие в рамках круглого стола, где военнослужащие могли задать любой интересующий их вопрос.

Кроме того, им был представлен видеоряд с историей соединения и ознакомление с городом Новосибирском его инфраструктурой.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Метки:
РВСН
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