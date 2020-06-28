28.06.2020 (14:26)
В Новосибирском соединении РВСН провели сборы с прибывшими лейтенантами
Командование Новосибирского ракетного соединения провели встречу с прибывшими для прохождения дальнейшей службы офицерам.
С выпускниками высших военных заведений Министерства обороны в ракетном соединении было организовано и проведено мероприятие в рамках круглого стола, где военнослужащие могли задать любой интересующий их вопрос.
Кроме того, им был представлен видеоряд с историей соединения и ознакомление с городом Новосибирском его инфраструктурой.
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