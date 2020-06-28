28.06.2020 (14:22)

Российские военнослужащие в Таджикистане завершили этап одиночной подготовки

Российские военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, завершили этап одиночной подготовки в рамках летнего периода обучения.

На полигонах Ляур и Самбули с 1 июня военнослужащие совершенствовали свои профессиональные навыки по таким предметам обучения, как тактическая, инженерная, огневая подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, вождение боевых машин. Также на этапе одиночной подготовки с гранатометчиками РПГ-7, расчётами АГС-17, снайперами и пулеметчиками завершились полевые сборы. От качества обучения военнослужащих на этапе одиночной подготовки зависит в дальнейшем успешность боевого слаживания подразделений и их способность решить поставленную задачу.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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