28.06.2020 (14:19)

В Татарстане более 400 призывников приняли участие в голосовании о внесении поправок в Конституцию РФ

На сборном пункте республики Татарстан более 400 призывников приняли участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации.

Досрочное голосование новобранцев проходило с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Им были выданы маски, перчатки и антисептики для дезинфекции рук. Помещение, в котором проводилось голосование было продезинфицировано подразделениями радиационной, химической и биологической защиты. Всего на избирательном участке сборного пункта проголосуют более 500 призывников и представителей воинских команд.

В весенний призыв из Татарстана планируется отправить для прохождения военной службы более 3 тыс. призывников.

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