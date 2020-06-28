28.06.2020 (14:06)

На Черноморском флоте состоялась церемония приведения новобранцев спортивной роты ЦСКА к военной присяге

В Севастополе прошла торжественная церемония приведения 29 новобранцев спортивной роты ФАУ МО РФ ЦСКА к Военной присяге. Мероприятие прошло на территории музейно-выставочного комплекса «Константиновская батарея».

Торжественное открытие церемония состоялось под руководством Статс-секретаря – заместителя Министра обороны Российской Федерации Николая Панкова. В церемонии принял участие командующий Черноморским флотом (ЧФ) вице-адмирал Игорь Осипов, также присутствовали врио Губернатора города Севастополя Михаил Развожаев, начальник ФАУ МО РФ ЦСКА полковник Артём Громов, Начальник Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова контр-адмирал Александр Гринкевич, начальник филиала НВМУ( г. Севастополь) контр-адмирал запаса Александр Попов, а также прославленные спортсмены армейского Клуба.

После приведения новобранцев к Военной присяге участники мероприятия возложили цветы к братской могиле, вручили ведомственные награды бывшим и действующим спортсменам Центрального спортивного клуба Армии.

Среди призывников, пополнивших ряды спортивной роты ЦСКА в Севастополе, Заслуженный мастер спорта, 2 Мастера спорта международного класса, 19 Мастеров спорта, 7 кандидатов в Мастера спорта. Все спортсмены входят в состав сборной России по своим видам спорта.

Ранее военнослужащие были обеспечены положенными видами военной формы одежды и банковскими картами для начисления денежного довольствия.

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