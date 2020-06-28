28.06.2020 (12:37)

Лучшими в России военными оружейниками по гаубицам в 2020 году признаны курсанты Пензенского АИИ

По итогам первого дня Всеармейского конкурса «Мастер-оружейник», который проходит в Пензе, победу в состязаниях по ремонту гаубиц заняла команда Пензенского артиллерийского инженерного института.

Командам предстояло эвакуировать с условного поля боя вышедшую из строя гаубицу на 4 км, преодолевая курган, брод и другие препятствия, оперативно починить и в конце произвести контрольный выстрел. Лучше всех с данной задачей справились хозяева соревнований. Второе и третье места заняли команды Западного и Восточного военных округов, соответственно. Победители получили медали и грамоты.

Всеармейских конкурс «Мастер-оружейник», который проводится в рамках «Армейских международных игр-2020», продлится до 2 июля. В нем принимают участие лучшие команды всех военных округов, ВДВ, Росгвардии и Пензенского артиллерийского института. Участникам предстоит ещё вывести с условного поля боя, починить и произвести стрельбы зенитных установок и реактивных систем залпового огня. Также состоится этап, где команды будут состязаться в умении ремонтировать и проводить боевые стрельбы из гранатомётов, пулеметов, автоматов и пистолетов.

Во время подготовки и проведения конкурса принимается комплекс мер, направленный на исключение случаев заболевания личного состава вирусными инфекциями. Все команды на конкурс прибыли заблаговременно, у всех были взяты тесты на наличие вирусной инфекции. На полигоне «Константиновка», где проходит конкурс, и в местах проживания и питания военнослужащих, проводится периодическая дезинфекция, участников три раза в день проверяют на наличие температуры. В связи с эпидемиологической обстановкой допуск зрителей на соревнования ограничен.

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