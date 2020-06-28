28.06.2020 (12:21)

Военнослужащие Балтийского флота провели стрельбы из вооружения боевых машин пехоты

На одном из полигонов в Калининградской области прошли практические занятия с экипажами боевых машин пехоты (БПМ-2) мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота.

В ходе практической части занятий экипажи отработали различные элементы вождения боевых машин БМП-2 и выполнили упражнения боевых стрельб из штатного вооружения. Военнослужащие успешно поразили мишени, имитирующие безоткатное орудие, огневые позиции гранатометчиков и группы пехоты условного противника. Стрельба велась как по появляющимся, так и по движущимся мишеням на дистанциях от 300 до 900 метров, для корректировки огня использовались трассирующие боеприпасы.

В общей сложности, в мероприятии боевой подготовки было задействовано свыше 100 военнослужащих и более 20 единиц военной и специальной техники.

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