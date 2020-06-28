28.06.2020 (12:17)

Морские пехотинцы Балтийского флота, участвовавшие в военном параде на Красной площади, возвращаются в места постоянной дислокации

В этом году морские пехотинцы Балтики в 16-й раз подряд принимали участие в главном параде страны и представляли на нем Военно-Морской Флот России.

Среди соединений и воинских частей Военно-Морского Флота соединение морской пехоты Балтийского флота является лидером по количеству участий в парадах Победы. Начиная с 1967 года, морские пехотинцы Балтики участвовали в главном параде страны более 20 раз, а с 2005 года чёрные береты флота принимают участие в параде ежегодно.

После возвращения в пункт постоянной дислокации военнослужащие приступят к выполнению плановых задач боевой подготовки – совершенствованию элементов морской и десантной подготовки, выполнению стрельб из штатного вооружения и военной техники, отработке различных тактических учений в составе подразделений.

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