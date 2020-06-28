28.06.2020 (11:41)

Снайперы мотострелкового соединения ЮВО уничтожили беспилотную авиацию условного противника

Снайперы мотострелкового соединения общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Чечне уничтожили беспилотную авиацию условного противника на полигоне Гвардеец. Учение прошло в рамках освоения новой методики по борьбе с беспилотной авиацией.

Беспилотники условного противника были обнаружены с помощью новейших радиолокационных станций «Борисоглебск-2» до их подлета к объектам, после чего снайперы соединения ЮВО получили задачу уничтожить летающие объекты. Освоение новой тактики стрельбы по беспилотникам условного противника осуществляется из замаскированных огневых позиций.

Тренировки проходят совместно с расчетами многофункциональных беспилотных летательных аппаратов и подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В состав сводного отряда по борьбе с беспилотной авиацией входят специалисты РЭБ, войсковой разведки, снайперы, расчёты зенитных самоходных установок и противовоздушной обороны. Группы созданы в целях внедрения современного боевого опыта.

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