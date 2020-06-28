28.06.2020 (11:37)
На российской военной базе в Абхазии прошло специальное пожарно-тактическое учение
В рамках подготовки к пожароопасному периоду на российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Республике Абхазия проведено специальное пожарно-тактическое учение.
Военнослужащие пожарной команды базы, получив сигнал «пожар», выехали к месту чрезвычайной ситуации (ЧС). Специалисты отработали действия при ликвидации возгорания на различных объектах, в т.ч. на технических территориях, хранилищах, на складах горючих материалов и жилой зоне, а также при эвакуации условно пострадавших.
К учению привлекалось более 50 военнослужащих ЮВО, были задействованы пожарные машины АЦ-6-40 (автоцистерна вместимостью 6 т воды с выдачей 40 л воды в сек.) на базе автомобиля КамАЗ.
Также военнослужащими организовано взаимодействие с подразделениями управления по чрезвычайным ситуациям Гудаутского района, полностью отработан порядок взаимодействия при угрозе возникновения ЧС.
Кроме того, военнослужащие ЮВО очистили от сухой травы учебные полигоны и прилегающую к объектам территорию базы. В парках боевых машин обеспечено содержание средств пожаротушения, с военнослужащими проведены инструктажи.