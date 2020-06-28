28.06.2020 (11:31)
Новобранцы Российской военной базы в Абхазии приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ
В Абхазии на территории военного санатория российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в городе Гагры военнослужащие молодого пополнения призыва «Весна-2020» приняли участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ в городе Гагры.
Более 100 новобранцев российской военной базы ЮВО сделали свой выбор в присутствии членов выездной участковой комиссии Посольства РФ в Республике Абхазия и российской военной базы.
Все военнослужащие, недавно прибывшие из России и принимающие участие в общероссийском голосования по поправкам в Конституцию РФ, в обязательном порядке сдали тесты на отсутствие коронавирусной инфекции, сразу по прибытии в воинскую часть и по завершении карантиного периода.
Все тесты дали отрицательный результат, что подтверждает эффективность принимаемых мер для поддержания эпидемиологической безопасности и здоровья военнослужащих.