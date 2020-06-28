28.06.2020 (08:30)

В Республике Тыва прошло торжественное открытие всеармейского этапа конкурса «Военное ралли»

Кызыле на территории горного мотострелкового соединения состоялось торжественное открытие всеармейского этапа конкурса «Военное ралли», который определит лучший экипаж по управлению специальными и грузовыми автомобилями.

В церемонии открытия приняли участие представители Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации, представители штаба Центрального военного округа, а также гости и участники конкурса.

«Цель наших соревнований, это прежде всего повышение мастерства личного состава в управлении автомобильной техникой, воспитание воли, решительности, смелости, самостоятельности и разумной инициативы. Но главной задачей соревнований является укрепление войскового товарищества», - отметил начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа полковник Ханиф Беглов.

Конкурс «Военное ралли» пройдет в два этапа. Участникам команд предстоит показать свои навыки во владении военной техникой и штатным оружием. Заключительным этапом соревнований станет командная гонка, в которой военнослужащим предстоит преодолеть трассу длинной 142 км, после чего будет определена команда-победитель, представившая участников в категориях «Бронированные автомобили 4х4», «Грузовые автомобили 4х4» и «Грузовые автомобили 6х6».

Каждая команда состоит из 5 экипажей, которые выполнят заезды на грузовых машинах «Урал» и «КАМАЗ» с колесной базой 4х4 и 6х6, а также на специальной технике. Они выйдут на старт согласно этапам конкурса.

Этап всеармейского конкурса проходит на горном полигоне «Кара-Хаак» в Республике Тыва.

Команда победителей представит Россию на международном турнире, который пройдет в Туве этим летом.

Все военнослужащие, принимающие участие в соревнованиях, прошли тестирование на предмет инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19, результаты анализов у военнослужащих отрицательные. Перед началом этапов специалистами РХБ защиты будет проводится дезинфекция техники и территории проведения соревнований.

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