28.06.2020 (07:30)

Хабаровские юнармейцы возложили цветы и венки к памятнику Партиза-нам

Юнармейцы возложили цветы и венки к памятнику Партизанам в Хабаровске.

На текущей неделе состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику Партизанам при участии юнармейцев Железнодорожного района.

Торжественное мероприятие началось с минуты молчания в память всех бойцов, погибших в кровопролитных боях во время Великой Отечественной войны, а также почтили память ветеранов, которые не дожили до сегодняшнего дня.

Помимо участников движения «Юнармия» города Хабаровска в торжественной церемонии приняли участие военнослужащие Восточного военного округа и юные волонтеры.

Торжественная церемония возложения прошла в соответствии с соблюдением действующих противоэпидемиологических мер.

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