28.06.2020 (07:30)
Хабаровские юнармейцы возложили цветы и венки к памятнику Партиза-нам
Юнармейцы возложили цветы и венки к памятнику Партизанам в Хабаровске.
На текущей неделе состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику Партизанам при участии юнармейцев Железнодорожного района.
Торжественное мероприятие началось с минуты молчания в память всех бойцов, погибших в кровопролитных боях во время Великой Отечественной войны, а также почтили память ветеранов, которые не дожили до сегодняшнего дня.
Помимо участников движения «Юнармия» города Хабаровска в торжественной церемонии приняли участие военнослужащие Восточного военного округа и юные волонтеры.
Торжественная церемония возложения прошла в соответствии с соблюдением действующих противоэпидемиологических мер.
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