28.06.2020 (06:30)

Команда армейского корпуса ВВО готовится к открытию турнира Саха-линской области по страйкболу

Команда армейского корпуса Восточного военного округа готовится к открытию турнира по страйкболу.

Ежегодные соревнования проходят среди сборных команд Сахалинской области.

По правилам военно-тактической игры, команды должны быть экипированы в полевую форму одежды, в обязательном порядке иметь при себе защитные очки и разгрузочные системы.

В процессе игры команды будут выполнять различные тактические задачи с оружием – штурм позиций, разведка, оборона объектов, прочесывание лесных массивов, захват охраняемого груза и освобождение заложников. В игровом сценарии также будет участвовать военная техника, которая будет выполнять задачи по обеспечению прикрытия «бойцов».

Для организации питания участников турнира будет выделена военная полевая кухня КП-130.

Проведение турнира Сахалинской области по страйкболу запланировано на 5 июля 2020 года.

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