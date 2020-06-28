28.06.2020 (06:30)
Команда армейского корпуса ВВО готовится к открытию турнира Саха-линской области по страйкболу
Команда армейского корпуса Восточного военного округа готовится к открытию турнира по страйкболу.
Ежегодные соревнования проходят среди сборных команд Сахалинской области.
По правилам военно-тактической игры, команды должны быть экипированы в полевую форму одежды, в обязательном порядке иметь при себе защитные очки и разгрузочные системы.
В процессе игры команды будут выполнять различные тактические задачи с оружием – штурм позиций, разведка, оборона объектов, прочесывание лесных массивов, захват охраняемого груза и освобождение заложников. В игровом сценарии также будет участвовать военная техника, которая будет выполнять задачи по обеспечению прикрытия «бойцов».
Для организации питания участников турнира будет выделена военная полевая кухня КП-130.
Проведение турнира Сахалинской области по страйкболу запланировано на 5 июля 2020 года.