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28.06.2020 (06:00)

В ходе текущего призыва с Чукотки в войска будет отправлено 50 новобран-цев

Из Чукотского автономного округа (ЧАО) в весеннюю призывную компанию 2020 года специалистами военкоматов планируется направить в войска около 50 призывников, большая часть из которых будет проходить службу в воинских частях Восточного военного округа. Около 15 жителей призывного возраста из городского округа Анадырь в рамках текущей призывной кампании будут отправлены в войска.

При работе в сложившейся остановке военный комиссариат ЧАО максимально использует дистанционные способы оповещения и изучения призывников. Конечно, иногда приходится использовать и традиционный способ оповещения – вручение повесток, которое проводится с соблюдением всех санитарных норм и требований.

Кроме того, в военном комиссариате ЧАО организован и проводится «барьерный» медицинский контроль с обязательной термометрией, с целью исключения возможности прибытия для участия в мероприятиях призыва граждан с повышенной температурой тела и признаками респираторных заболеваний.

По прибытию в воинские части ВВО военнослужащие проходят комплекс карантинных мероприятий, он занимает не менее 14 дней. На это время личный состав размещается в отдельных казармах, питание и обучение организовано отдельно от остальных военнослужащих воинской части. Контролируют здоровье военнослужащих постоянно, с термометрией не реже четырёх раз в сутки. Новобранцы с признаками респираторных заболеваний немедленно изолируются, тестируются на наличие коронавирусной инфекции. Разумеется, они получат всю необходимую медицинскую помощь.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв
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