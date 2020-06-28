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28.06.2020 (05:30)

В Забайкальском крае стартовал Всеармейский конкурс на лучших специалистов ВС РФ «Армейский запас – 2020»

На базе отдельного соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа в Забайкальском крае, под руководством руководителя департамента ресурсного обеспечения Министерства Обороны Российской Федерации генерал-майора Валерия Муминджанова, прошло открытие Всеармейского этапа конкурса на лучшего младшего специалиста (лучшее подразделение) вещевой службы, продовольственной службы, а также службы горючего и смазочных материалов Вооруженных Сил Российской Федерации «Армейский запас – 2020».

В соревнованиях принимают участие свыше 290 военнослужащих из всех военных округов, флотов, видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, а также представители от других силовых Министерств и Ведомств.

«На сегодняшнем этапе проходит приготовление пищи в полевых условиях по установленному меню, соревнуются виды и рода войск. Так же в полевых условиях сегодня соревнуются по приготовлению хлеба среди военных округов. Это всего лишь один из предстоящих этапов состязания, участники так же будут готовить в стационарных условиях» - пояснил подполковник Максим Антонов главный судья конкурса продовольственной службы «Армейский запас – 2020»

Соревнования продлятся одну неделю с 27 июня по 3 июля, а победители Всеармейского этапа войдут в команду, которая представит Российскую Федерацию на международном этапе конкурса.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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