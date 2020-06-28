Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.06.2020 (05:00)

В Уссурийском Суворовском военном училище состоялся выпуск суворовцев

В Уссурийском Суворовском военном училище, расположенном в Приморском крае, состоялся 73-й выпуск 66-ти воспитанников учебного заведения.

Будущие курсанты из состава 7-й роты завершили учебу с хорошими показателями. Все они продолжат посягать науку побеждать в высших учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации и других силовых структур.

С напутственной речью к выпускникам обратился начальник училища полковник Анатолий Рэцой: «… Желаю выпускникам, чтобы вы через всю свою жизнь пронесли высокое звание суворовца. Никогда не забывайте про суворовское братство и станьте надежными защитниками Родины!»

В текущем году учебное заведение пополнят новые куранты из Приморского края и других субъектов Восточного военного округа. Воспитанниками суворовского училища станут только те юноши, которые успешно пройдут конкурсный отбор.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Команда ДВОКУ одержала победу на всеармейском конкурсе сильнейших экипажей БМП-2 ВС РФ
Офицеры и курсанты Михайловской военной артиллерийской академии приняли участие в парадах Победы в Москве и Санкт-Петербурге
Свыше 250 курсантов двух старейших военно-морских учебных заведений России приняли участие состоявшемся в Санкт-Петербурге Параде, посвященном 75-летию Великой Победы
Слушатели Академии Генерального штаба приступили к занятиям

Метки:
Суворовское училище , Военное образование , Среднее образование
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false