28.06.2020 (05:00)

В Уссурийском Суворовском военном училище состоялся выпуск суворовцев

В Уссурийском Суворовском военном училище, расположенном в Приморском крае, состоялся 73-й выпуск 66-ти воспитанников учебного заведения.

Будущие курсанты из состава 7-й роты завершили учебу с хорошими показателями. Все они продолжат посягать науку побеждать в высших учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации и других силовых структур.

С напутственной речью к выпускникам обратился начальник училища полковник Анатолий Рэцой: «… Желаю выпускникам, чтобы вы через всю свою жизнь пронесли высокое звание суворовца. Никогда не забывайте про суворовское братство и станьте надежными защитниками Родины!»

В текущем году учебное заведение пополнят новые куранты из Приморского края и других субъектов Восточного военного округа. Воспитанниками суворовского училища станут только те юноши, которые успешно пройдут конкурсный отбор.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице