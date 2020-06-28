28.06.2020 (08:00)
Военнослужащие Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ принимают участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ
Военнослужащие Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения приступили к голосованию по вопросам внесения изменений в Конституцию Российской Федерации.
Голосование личного состава проходит на 10 избирательных участках, расположенных в населенных пунктах Краснодарского и Ставропольского краев, а также в Республике Крым. На избирательных участках военнослужащие, гражданский персонал и члены их семей смогут проголосовать по вопросам внесения поправок в основной закон страны.
На участках для голосования в городе-герое Новороссийске голосует личный состав гвардейских десантно-штурмового Кубанского казачьего и зенитного ракетного полков, а также воинские части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.
В Ставрополе проводит голосование личный состав гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка, а в Анапе личный состав гвардейского артиллерийского полка и отдельного медицинского отряда (аэромобильного).
В Темрюкском районе Краснодарского края голосуют десантники отдельного гвардейского инженерно-саперного батальона и в Феодосии (Республика Крым) личный состав отдельного десантно-штурмового батальона.
Пропуск голосующих на территорию избирательных участков проводится после прохождения бесконтактной термометрии и осмотра дежурным медицинским специалистом.
Всего в голосовании принимает участие около 10 тысяч военнослужащих, гражданского персонала гвардейского соединения ВДВ и членов их семей.