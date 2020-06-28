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28.06.2020 (08:00)

Военнослужащие Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ принимают участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Военнослужащие Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения приступили к голосованию по вопросам внесения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Голосование личного состава проходит на 10 избирательных участках, расположенных в населенных пунктах Краснодарского и Ставропольского краев, а также в Республике Крым. На избирательных участках военнослужащие, гражданский персонал и члены их семей смогут проголосовать по вопросам внесения поправок в основной закон страны.

На участках для голосования в городе-герое Новороссийске голосует личный состав гвардейских десантно-штурмового Кубанского казачьего и зенитного ракетного полков, а также воинские части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.

В Ставрополе проводит голосование личный состав гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка, а в Анапе личный состав гвардейского артиллерийского полка и отдельного медицинского отряда (аэромобильного).

В Темрюкском районе Краснодарского края голосуют десантники отдельного гвардейского инженерно-саперного батальона и в Феодосии (Республика Крым) личный состав отдельного десантно-штурмового батальона.

Пропуск голосующих на территорию избирательных участков проводится после прохождения бесконтактной термометрии и осмотра дежурным медицинским специалистом.

Всего в голосовании принимает участие около 10 тысяч военнослужащих, гражданского персонала гвардейского соединения ВДВ и членов их семей.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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