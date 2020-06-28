28.06.2020 (07:00)

В Псков и Новороссийск прибыли команды-участницы конкурсов по полевой выучке «Десантный взвод» и «Полярная звезда»

В Псковское и Новороссийское гвардейское десантно-штурмовые соединения прибыли команды всех соединений Воздушно-десантных войск для участия в конкурсах среди парашютно-десантных (десантно-штурмовых) подразделений «Десантный взвод» и подразделений специального назначения Воздушно-десантных войск «Полярная звезда».

В ближайшее время на полигоне Воздушно-десантных войск «Струги Красные» в Псковской области начнется приём экипажами боевых машин десанта БМД-2 и БМД-4М, на которых они будут выступать, и приведение их вооружения к нормальному бою, а также ознакомление с трассой гонки на боевых машинах и площадкой приземления «Кислово».

Участники конкурса «Полярная звезда» ознакомятся с уникальным комплексом «Четыре стихии» на полигоне «Раевский» под Новороссийском, где будет проходить Всеармейский этап конкурса «Полярная звезда», порядком прохождения всех его этапов.

В рамках подготовки к участию в «Десантном взводе» и «Полярной звезде», команды на полигонах «Завеличье» в Псковской области и «Раевский» в Краснодарском крае будут совершенствовать навыки вождения боевых машин десанта по пересеченной местности с преодолением различных препятствий, а также отработают стрельбу из вооружения бронетранспортеров, гранатометов и стрелкового оружия по различным мишеням.

Всего в обоих конкурсах примет участие более 400 военнослужащих Воздушно-десантных войск из всех соединений и воинских частей ВДВ, а также 242 учебного центра (подготовки младших специалистов ВДВ) и Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова.

Конкурс по полевой выучке среди парашютно-десантных (десантно-штурмовых) подразделений «Десантный взвод пройдет в период с 29 июня по 7 июля с.г, а конкурс по полевой выучке среди подразделений специального назначения Воздушно-десантных войск «Полярная звезда» с 1 по 11 июля 2020 г.

Победители этапов конкурсов примут участие в международных конкурсах «Десантный взвод» и «Полярная звезда» в рамках АрМИ-2020.

Перед проведением тренировок вся техника пройдет тщательную дезинфекцию силами подразделений РХБЗ. Данные мероприятия проводятся в рамках мероприятий комплекса санитарно-противоэпидемических мер, направленных на профилактику и исключение появления и распространения инфекционных заболеваний.

Также военными специалистами ежедневно проводится дезинфекция мест пребывания участников конкурса, транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава, помещений для проживания.

Все участники, руководство и судейская коллегия конкурса, находятся под постоянным наблюдением военного медицинского персонала.

Личный состав обеспечен всеми положенными средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками), контакт с другими военнослужащими соединений, гражданским персоналом и местным населением полностью исключен.

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